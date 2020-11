JBr News #053 – O jogo sai das cidades e retorna ao Congresso Nacional

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Concluído o primeiro turno, na reta final do segundo, o jogo da política recolhe os resultados nas cidades e retorna agora ao Congresso Nacional. Os partidos que venceram trazem para os tapetes da Câmara e do Senado seus resultados. Se a eleição municipal era a primeira preliminar na disputa presidencial em 2022, a segunda é a eleição para o comando do Congresso no início do ano que vem. De que forma se posicionarão agora os principais atores desse jogo? Quem dele sairá vitorioso? Como se posicionará o presidente Jair Bolsonaro e seu governo nessa disputa?

Esse é o tema do JBrNews de hoje, a análise política diária que fazem Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no podfast Imagem&Credibilidade.

