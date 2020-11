JBr New #052 – O Brasil está organizado para uma segunda onda da covid?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Vários países do mundo estão já sentindo a segunda onda da covid-19. E, por aqui, já há quem tema também o crescimento da doença. Diante dos posicionamentos negacionistas do governo Bolsonaro, estamos preparados para essa possibilidade? E, mesmo que tenhamos uma vacina, já há uma logística imaginada para a vacinação em massa da população? Com que dinheiro, se não há orçamento aprovado?

Esse é tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!