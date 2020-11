JBr News #051 – A eleição acabou e as fichas vão caindo

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Embora o presidente Jair Bolsonaro não admita, no ambiente interno do governo e suas alas mais ideológicas a avaliação de que ele foi um dos maiores derrotados nas eleições municipais corre forte. O que fazer agora e quais os caminhos a percorrer é o que se discute. Para onde vai o presidente? Cai no colo do Centrão ou retoma a ideia de criar um novo partido com seus grupos mais fiéis?

Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast onde o grupo Imagem&Credibilidade faz a sua análise política. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

