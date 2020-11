JBr News #050 – Mais centro, menos polarização. Que lições tirar das eleições 2020?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Concluído o primeiro turno das eleições municipais, o JBrNews de hoje é especial. Em vez do formato de podfast com o qual você já se acostumou, hoje trazemos uma conversa mais longa e aprofundada analisando os resultados pelo país e suas consequências para o cenário político nacional. Quem perde? Quem ganha? O presidente Bolsonaro foi bom cabo eleitoral? E Lula? Como fica agora a polarização que marcou a discussão política nos últimos anos? Em meio à pandemia, o país resolveu optar pelo centro?

Essas e outras questões diante do cenário do pleito municipal são o tema do JBrNews Especial, Eleições 2020 O Voto da Incerteza. O time do Imagem&Credibilidade, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago, recebe como convidado especial o cientista político Melillo Diniz.

