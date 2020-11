JBr News #049 – Bolsonaro e as eleições de domingo

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Pesquisa do Instituto Datafolha revela que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro chegou a 50% na cidade de São Paulo. Aumentou também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, embora com menos intensidade. Esse quadro talvez explique o desempenho ruim dos candidatos a prefeito apoiados por ele. De que forma tal quadro deve se projetar para as eleições de 2022?

Esse é o tema da análise de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade, com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

