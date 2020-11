JBr News #048 – Serão as reeleições municipais?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

No começo da corrida eleitoral deste ano, o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, disse, ao participar do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília , que o combate correto á covid-19 poderia conferir aos atuais prefeitos vantagem para conseguir a reeleição. A três dias da eleição, as pesquisas mais recentes confirmam essa impressão dada por ele. Os atuais prefeitos lideram em nove capitais. E, em uma décima, Salvador, o líder é o vice-prefeito porque o prefeito não está na disputa. Esses e outros aspectos do quadro mais recente das eleições municipais são o tema da análise de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

