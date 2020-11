JBr News #046 – No meio de uma pandemia, alguém ganha se uma vacina fracassa?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

No mundo, já houve mais de um milhão de mortes. No Brasil, mais de 100 mil. O planeta inteiro está hoje unido no esforço de conter a pandemia da covid-19, que tanta dor, tanto sofrimento, tanto prejuízo já causou. É neste momento que o presidente Jair Bolsonaro vem a público afirmar que “ganhou” diante da possibilidade de um problema no desenvolvimento da vacina Coronavac, no Brasil desenvolvida numa parceria do laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan. Em seguida, descobre-se que o problema foi a morte de uma pessoa por razão totalmente distante do uso da vacina. Em um momento desses, é possível alguém ganhar com o eventual fracasso de uma vacina? Em um momento desses, é possível alguém ganhar com a morte de alguém, qualquer que seja o motivo?

Esse é o tema da análise de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!