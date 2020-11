JBr News #045 – As eleições são neste fim de semana. E esta não é uma boa notícia para Bolsonaro

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

As eleições são neste fim de semana. E esta não é uma boa notícia para Bolsonaro

Tomando-se as pesquisas mais recentes nas capitais do país, o quadro que se avizinha para as eleições municipais no fim de semana não parece nada bom para o presidente Jair Bolsonaro. Além do fato de irem mal os candidatos em que ele apostou, os resultados que as pesquisas apontam mostram a possibilidade de formação de bases importantes para alguns dos nomes que se apresentam como seus adversários, especialmente pelo campo da centro-direita. Para saber quem parece se beneficiar com esse quadro, assista ao JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

