JBr News #042 – Três cenários nos Estados Unidos… E o Brasil como fica?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A disputa acirrada nas eleições americanas projeta três cenários possíveis: a vitória de Donald Trump, a vitória de Joe Biden e a vitória de Joe Biden com contestação de Trump junto à Suprema Corte. Cada um desses cenários projeta consequências diferentes para o Brasil, país que, como os Estados Unidos, dera uma guinada à direita com a vitória aqui de Jair Bolsonaro. Como ficará a situação diante de cada um dos cenários possíveis? Como o governo aqui se comportará?

No JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade, esse é o tema da análise política de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

