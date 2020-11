JBr News #041 – Será que o Congresso afinal destrava?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que agora ou vai ou racha. Vai fazer a famosa sessão do Congresso já adiada há semanas e semanas para analisar os vetos presidenciais. Mas há quem por outro lado diga que novamente ela poderá ser adiada porque continua não havendo acordo. Como não há ainda acordo sobre o comando da Comissão de Orçamento, embora Alcolumbre afirma que vai instalá-la. Então, destrava ou não destrava? E quais as consequências disso para a sociedade brasileira?

Esse é o tema da análise política do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

