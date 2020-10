JBr News #039 – É pra valer essa guerra das vacinas?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Em entrevista à revista Veja, o vice-presidente Hamilton Mourão explicitou o que todo mundo já desconfiava: a guerra das vacinas não passa de disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, e é claro que o governo, se for comprovada a eficácia da Coronavac, vai adquiri-la. Mas no mesmo dia o próprio presidente fez uma live reafirmando que o governo não comprará a vacina chinesa. Afinal, quem diz a verdade? Em qual governo acreditar? Ou estamos somente perdendo tempo com essa discussão estéril?

Essa é a análise de hoje do JBrNews, a discussão política diária trazida no podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

