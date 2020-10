JBr News #038 – Quem seria Ricardo Salles na Escolinha do Professor Raimundo?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

“Banana de pijama”, “Maria Fofoca”, “Nhonho”… O que aparece nas redes sociais do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de outras autoridades da República brasileira parecem briga de menino de quinta série. Mas o que até pode ficar engraçado em um programa de humor tipo Escolinha do Professor Raimundo fica bem nos noticiários? Até onde essa falta de seriedade pré-adolescente prejudica os interesses do país e ajuda a paralisar o governo, atrasar a aprovação do Orçamento e outras matérias de interesse?

Esse é o debate no JBrNews de hoje, a análise política diária feita no podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

