JBr News #037 – O governo dança na beira do precipício. Entenda por quê.

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Todos os elementos que explicam o aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro estão relacionados com gastos e ações efetivas do governo. Seja o pagamento do auxílio emergencial sejam as seguidas inaugurações de obras, especialmente no Nordeste. No entanto, mesmo sabedor disso o governo não consegue destravar a pauta no Congresso para votar o Orçamento do ano que vem. O ano está acabando e a Comissão de Orçamento sequer foi instalada. Sem Orçamento, não há como prever investimentos para o ano que vem. E tudo o que hoje sustenta a popularidade do presidente desaba.

Esse é o tema do JBNews, a análise política diária que fazem no podfast Imagem&Credibilidade Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

