JBr News #036 – De onde vem a popularidade de Bolsonaro?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) mostra novo aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Especialmente, a pesquisa aponta ainda aprovação alta da gestão feita por Bolsonaro no enfrentamento da covid-19. Como tal popularidade se explica? O que torna possível tal aprovação? E qual é a solidez desses números? Que fatores podem ameaçar tal popularidade?

Esse é o tema da análise política de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!