JBr News #035 – Vacina é assunto de juiz?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O presidente Jair Bolsonaro questionou se a discussão sobre as vacinas que estão sendo estudadas e produzidas contra o coronavírus é assunto para a Justiça. E perguntou também por que há tanta pressa em se assegurar o acesso à vacina. A pressa parece óbvia: o mundo quer se livrar o mais rápido possível de uma pandemia que tantas perdas, tanta dor, vem causando. Mas quem estará tendo mais pressa? Quem acelera estudos, respeitados os protocolos, para encontrar uma vacina que nos salve da covid-19 ou quem, antes de concluídos esses estudos, já afirma que não irá em hipótese nenhuma adquirir uma das vacinas porque a sua origem é a China? E, no caso de comprovada a eficácia da vacina chinesa, ter assegurado o direito a tomá-la não será, então, um caso a ser resolvido na Justiça? Afinal, toda essa discussão faz a essa altura algum sentido? Esse é o tema da análise de hoje do JBrNews, o podfast político do Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!