JBr News #034 – Pode chamar general de banana de pijama?

O governo continua surpreendendo, aumentando sempre o grau das picuinhas e das suas disputas internas. Nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chamou seu colega de primeiro escalão do governo, o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria Geral da Presidência, de “banana de pijama”, “maria fofoca” e “maçã podre”. O que se pergunta hoje nos corredores de Brasília e se esse clima de quinta série entre os ministros do governo será tolerado. Como isso afeta a política do país e o ambiente das decisões do governo é a análise de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

