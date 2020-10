JBr News #033 – Se a floresta arde, pode o governo nada fazer?

PUBLICIDADE

O dia de hoje começou com a triste informação relatada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) de que desativou suas brigadas anti-incêndio porque a verba simplesmente acabou. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no comitê interministerial sobre mudanças climáticas e nada comunicou aos demais ministros. O vice-presidente Hamilton Mourão declarou que irá cobrar do ministro explicações. Pode um governo, por conta de suas posições, não cuidar das suas florestas? Ou o Estado tem obrigações quanto a elas?

