JBr News #032 – O governo pode não comprar a vacina chinesa?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O dia começou com o governo metido em um novo rolo. Na véspera, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a intenção de vir a comprar a vacina Coronavac, de tecnologia chinesa. Logo cedo, o presidente o desautorizou, depois de pressionado nas redes sociais. Mas, se a vacina tiver a eficácia realmente comprovada e vier a ser importante na imunização da população contra a covid-19 poderá mesmo o governo não adquiri-la? Isso é algo que dependa só da vontade política do presidente Jair Bolsonaro?

Essa é análise que fazem hoje Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.

