JBr News #031 – Por que Chico Rodrigues tirou 121 dias de licença?

Uma manobra calculada em todos os seus 121 dias pretende livrar o senador Chico Rodrigues, o senador da cueca, de punição. Na véspera do dia em que estava marcado julgamento do seu caso no Supremo Tribunal Federal, ele tirou a licença. Por que não pediu afastamento por 90 dias ou por 120 dias, o que pareceria mais normal? Por que um dia além dos 120? É aí que está a manobra. E a explicação disso é o tema do JBrNews de hoje, a análise política que todos os dias o Imagem&Credibilidade faz no seu podfast. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

