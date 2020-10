JBr News #030 – Dória e Bolsonaro farão a guerra da vacina?

PUBLICIDADE

Muitos elementos indicam que a polarização nas eleições de 2022 se dará em torno do novo coronavírus, tanto com relação a suas consequências econômicas quanto ao combate à pandemia. E boa parte dessa disputa se dará em torno de quem será o pai da vacina contra a covid-19. João Dória aposta na vacina chinesa, quer torná-la obrigatória e Bolsonaro reage. Por seu lado, o presidente tenta a todo custo encontrar recursos para manter o auxílio emergencial, fator principal da sua atual popularidade.

A provável guerra política da vacina é a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

