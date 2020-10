JBr News #029 – Quais serão os reflexos da batalha no Supremo?

PUBLICIDADE

No JBr News de hoje:

Como já projetava o JBrNews, o ministro Marco Aurélio Mello ficou completamente isolado no Supremo Tribunal Federal na sua decisão que libertou o traficante André do Rap e permitiu a sua fuga. Ficou isolado, mas não calado. Marco Aurélio reclamou duramente do presidente da Corte, Luiz Fux, chegou a chama-lo de autoritário. Já Fux rebateu dizendo que o que estava em jogo era a imagem do Supremo. A decisão tomada pelos ministros da Suprema Corte, porém, deve ter outros reflexos e alterar procedimentos.

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

