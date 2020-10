JBr News #027 – A esquerda se une ou corre o risco de afundar separada?

PUBLICIDADE

No JBr News de hoje:

Quando se analisam as pesquisas de intenção de voto nas capitais do país, surpreende até agora o baixo desempenho do PT, o partido que mais tempo esteve no poder na história republicana brasileira. Especialmente em São Paulo. Assim, o senador Lindbergh Farias propôs uma união já no primeiro turno, na qual o candidato petista, Jilmar Tatto, abriria mão de sua candidatura para apoiar Guilherme Boulos, do PSOL. Mas tal união é possível? E o que ela poderia de fato mudar no quadro eleitoral?

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

