JBr News #026 – Será o Supremo desentendimento?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, levará ao plenário a questão da libertação do traficante André do Rap, obtida a partir de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio não gostou de ver sua decisão revista por Fux. O clima azedou na Corte, e será nesse clima azedo que os ministros do STF terão também que tomar uma decisão polêmica, sobre como será o depoimento do presidente Jair Bolsonaro na investigação que apura suposta tentativa de interferência na Polícia Federal: se presencial ou por escrito. Por essas e outras, os holofotes da população hoje parecem muito mais voltados para os 11 ministros do Supremo que para os 11 jogadores canarinhos da Seleção Brasileira…

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

