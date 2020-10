JBr News #024 – Hora do desmame do auxílio emergencial?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Em discurso na Ilha de Marajó, o presidente alertou à plateia que o auxílio emergencial concedido durante a pandemia não será para sempre. O presidente, assim, ensaia o desmame do auxílio. Ele sabe bem o quanto a ajuda foi importante para elevar seus índices de popularidade. Por isso, tenta a todo custo encontrar um jeito de financiar o Renda Cidadã, o programa social que substituiria o auxílio. Mas a fonte de financiamento não aparece. O jeito, assim, pode ser ter que preparar a população para o momento em que ficará sem a ajuda.

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

