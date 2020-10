JBr News #017 – A negociação com o Congresso subiu no telhado…

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Sem acordo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão do Congresso que hoje analisaria os vetos presidenciais. Tudo indicava que o governo perderia, especialmente com a derrubada do veto sobre a desoneração da folha de pagamento, sem conseguir as compensações que desejava. Principalmente a criação do imposto sobre transações digitais, a CPMF com um novo nome.

E, da mesma forma, pouco avançou a negociação em torno do Renda Cidadã, o novo programa social que o presidente Jair Bolsonaro anunciou para o lugar do Bolsa Família. O Congresso parece rejeitar as ideias sobre de onde tirar os recursos para financiar o programa. Ou seja: as conversas subiram no telhado.

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

