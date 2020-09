JBr News #013 – Um Reino Unido de florestas queimadas em 18 anos. O que fazer?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Com o Pantanal sofrendo uma das piores queimadas da sua história, o tema do meio ambiente continua impactando a discussão política no país. Relatório divulgado pelo IBGE revela que o Brasil perdeu nos últimos 18 anos, uma área maior que todo o Reino Unido, ou igual a seis estados do Rio de Janeiro, em florestas queimadas. Se esse é, portanto, um problema que nos atinge há mais tempo, ele se agrava diante da impressão de que o atual governo não se preocupa muito com a preservação do meio ambiente. Qual o tamanho da responsabilidade do atual governo? O que há de verdadeiro e o que não há no seu discurso?

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Acompanhe também nosso programa semanal!