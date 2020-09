JBr News #012 – Campeonato de esculacho ao Guedes

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O ministro da Economia falou em Renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro esculachou Paulo Guedes. O ministro da Economia falou em criar um novo imposto nos moldes da CPMF. O presidente esculachou Guedes. Mas, apesar dos esculachos no ministro, o governo primeiro negociou com o Congresso o Renda Brasil e agora negocia a criação do imposto como forma de garantir a desoneração da folha das empresas. Serão, então, para valer os esculachos no ministro? Haverá aí um jogo de cena?

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Acompanhe também nosso programa semanal!