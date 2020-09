JBr News #008 – PT vs. PSL nas eleições municipais 2020

PUBLICIDADE

Entramos, afinal, no modo eleições com o fim das convenções partidárias. E o quadro apresentado confirmam algumas das análises que foram feitas por aqui e no podcast Imagem & Credibilidade. A polarização vai dominar o pleito e as questões nacionais entrarão no debate municipal.

Um dos elementos que confirma isso é que PT e PSL aumentam significativamente o número de candidatos que vão apresentar este ano em relação às eleições anteriores. E os dois partidos representam os extremos na disputa.

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

