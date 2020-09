JBr News #007 – Investigação sobre o líder do governo e florestas ameaçadas

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Dois temas mereceram a atenção de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade que analisa e aprofunda o principal fato do dia. O líder do governo, Ricardo Barros, torna-se alvo de operação consequente da Lava Jato. É mais um político de destaque envolvido. Enquanto isso, queimam e seguem perigosamente ameaçadas as florestas no Pantanal e na Amazônia, comprometendo a imagem do país no exterior.

Acompanhe também nosso programa semanal!