JBr News #004 – Nova polêmica no retorno de Celso de Mello ao STF

No JBr News de hoje:

O Ministro do STF Celso de Mello determinou que o presidente Jair Bolsonaro terá de comparecer presencialmente a interrogatório sobre as acusações que lhe foram feitas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro de tentativa de interferência na Polícia Federal. Como investigado, Bolsonaro não terá a prerrogativa de responder por escrito. Certamente, mais um ingrediente delicado nessa já complicada relação do presidente com a Suprema Corte e o Judiciário.