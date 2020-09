JBr News #001 – Sai Toffoli, entra Fux: mudanças na escalação do Judiciário

PUBLICIDADE

A partir de hoje (08) o Jornal de Brasília, em parceria com o grupo Imagem & Credibilidade, apresenta o JBr News.

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje: Sai Toffoli, entra Fux: mudanças na escalação do Judiciário

Há quem diga que o brasileiro hoje pode não saber a escalação dos 11 titulares da Seleção Brasileira, mas sabe os nomes dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF tornou-se menos discreto, ficou mais político. E muitos atribuem essas mudanças ao estilo que Dias Toffoli imprimiu na presidência da Corte. Na quinta-feira, ele deixar o comando e será substituído por Luiz Fux. O que muda com essa mudança? Como ficará agora o STF?

Essa é a análise de hoje do Imagem & Credibilidade, na sua estreia também no site do Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe também nosso programa semanal!