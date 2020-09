Conheça 4 curiosidade sobre obras de Oscar Niemeyer em Brasília

PUBLICIDADE

Sua carreira foi premiada em 1988 com um Pritzker (considerado o Nobel da arquitetura) na única vez em que o prêmio foi dividido, com o norte-americano Gordon Bunshaft, no caso.

Veja abaixo alguns dos projetos que mantêm e manterão vivo o legado de Niemeyer na Capital Federal, onde foi responsável pelo projeto de diversas obras maravilhosas.

Congresso Nacional

Você sabia que o nome oficial do Congresso é Palácio Nereu Ramos? Pois é! Ele foi arquitetado por Niemeyer em parceria com o pernambucano Joaquim Cardoso e inaugurado junto com a cidade. É o maior símbolo de Brasília e um dos três monumentos que constituem a Praça dos Três Poderes.

Palácio do Planalto

Outro prédio da Praça dos Três Poderes é o que abriga o Gabinete Presidenciável, o Gabinete de Segurança, a Secretaria Geral e também a Casa Civil. Todos os prédios da Praça dos Três poderes fizeram parte do Plano Piloto. As colunas do prédio conseguiram dar o efeito que o arquiteto queria: “leves como penas pousando no chão”. O engenheiro da obra foi Fausto Favale.

Catedral

Também projetada por Oscar Niemeyer, a igreja foi o primeiro monumento construído em Brasília. A inauguração, de fato, aconteceu em 1970 e é o principal templo religioso da cidade. O formato lembra uma coroa de espinhos usada por Jesus Cristo. Na entrada da Catedral ficam as estátuas dos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João.

Museu Honestino Guimarães

O formato remete a uma cúpula e também lembra um iglu. Foi inaugurado em 2006, quando Niemeyer celebrava o aniversário de “apenas” 99 anos. No museu, está exposto sobre as obras de Niemeyer em Brasília. Também é um espaço para palestras, divulgação de outras obras e outros eventos culturais.

