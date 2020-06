Inovação – 1ª Temporada #025 – Retrospectiva

PUBLICIDADE

O Inovação tá encerrando sua 1ª temporada após 6 meses de bastante sucesso. Por aqui tivemos uma breve cobertura da mais famosa Feira de novidades tecnológicas do mundo a CES 2020. Também falamos do polêmico lançamento da caminhonete da Tesla chamada Cybertruck. Fomos em Taguatinga conhecer o pragrama DF Mais Produtivo na Unidade do Senai e ficamos muito encantados com que vimos. Mostramos aqui a polêmica sobre privacidade na internet com o aplicativo usado pela polícia americana chamado Clearview AI. Falei de um robô simpático chamado Loomo, e também da volta dos celulares dobráveis como artigo de luxo vintage em novas versões altamente desejadas. E como o Mundo das inovações tecnológicas é sempre dinâmico, porque não falar em viajar a 1.200 Km/h de Hyperloop? Ou ter uma nova parede todos os dias com o também simpático robozinho chamado Scribit? A retrospectiva completa você assiste aqui e agora: