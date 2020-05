Inovação 1ª Temporada #017 – Academia Unique

PUBLICIDADE 

A Academia Unique inaugurou sua primeira unidade em 2009 no bairro sudoeste, expandindo as operações pouco tempo depois para a 2ª unidade no Parque da Cidade. Em 2015 a expansão aumentou com a 3ª unidade inaugurando no Parkshopping. As inovações chegaram em várias direções: arquitetura, tecnologia, conceito e serviços. Prestes a completar 11 anos, mesmo com todas as inovações tecnológicas que a empresa apresenta, dois grandes orgulhos ostentados pelo grupo Unique são: O tratamento premium para com os clientes e a customização nos serviços prestados. O conceito Family Club também se apresentou como diferencial desde a fundação da empresa, visando propor um cuidado para toda a família, desde o recém-nascido, passando pela gestante, e chegando até a 3ª idade.