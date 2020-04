Inovação – 1ª Temporada #015 – Brasília 60 anos

PUBLICIDADE 

Enfim 6 décadas!!! Nossa amada Brasília chega finalmente à melhor idade. E como brasiliense muito apaixonado que sou, há tempos levanto um discurso pra mostrar que nossa cidade é muuuito mais do que a capital política, a cidade do poder e de escândalos de corrupção. E sem medo de errar eu anuncio minha tese de que Brasília é um dos maiores projetos de empreeendedorismo e inovação da nossa história, se não for o maior de todos!