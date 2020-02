Inovação – 1ª Temporada #007 – Celulares dobráveis

PUBLICIDADE 

No sétimo episódio da primeira temporada do Inovação no Jornal de Brasília, Thiago Jarjour vai tocar o coração de quem curte uma parada mais vintage e retrô: celulares dobráveis.

Eles voltaram! As coisas hoje acontecem muito rápido e algo que aconteceu 15 anos atrás no Brasil já é vintage. Agora, um pouco diferente de como era antes, lançou no exterior, chega na mão dos brasileiros poucos dias depois.

Em novembro de 2019 a Motorola anunciou o lançamento da nova versão do Razr, que é oficialmente o sucessor de um dos modelos de maior sucesso da marca que foi o Razr V3. O preço anunciado é de US$ 1.500 lá nos Estados Unidos, mas por aqui a marca já estabeleceu a bagatela de R$ 9 mil pelo dispositivo.

Quer matar a saudade e saber um pouco mais sobre essa novidade? Confira o programa na íntegra!