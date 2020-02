Inovação – 1ª Temporada #006

PUBLICIDADE 

O vírus do momento, o Covide-19, também conhecido como Corona Vírus, tem feito um pequeno estrago e incomodado em diversas áreas. Como sabemos, o país natal do Covid-19, é um dos principais fornecedores de tecnologia desse modelo globalizado que conhecemos. O programa dessa semana traz os impactos que as infecções causaram e de que maneira os grandes nomes como Apple, Motorola e Samsung, tem driblado a crise.

Um dos maiores eventos de tecnologia, o MWC (Mobile World Congress), precisou ser cancelado devido aos recentes surtos da doença, que assustou a todos e tem causado o maior tumulto no mundo da tecnologia e inovação.

