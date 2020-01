Inovação – 1ª Temporada #002

PUBLICIDADE 

Está no ar mais um episódio Inovação em parceria com o Jornal de Brasília, e o assunto de hoje é quente e super atual.

Vamos falar da CES 2020. Um evento que nasceu em 1967 e é considerada a feira mais importante de tecnologia do mundo! É lá que as grandes marcas de tecnologia do mundo vão pra mostrar aqueles lançamentos que nos deixam de queixo caído e sonhando em como adquirir as belezuras nada baratas mostradas por lá.

Em todos esses anos a CES coleciona lançamentos históricos. Como por exemplo o video cassete em 1971. O CD Player em 81 e as TVs HD em 98. Foi lá também, nos anos 80, que foi lançado o Nintendo e um jogo que marcou toda uma geração chamado Tetris

A edição que aconteceu entre os dias 7 e 10 de Janeiro apresentou grandes marcas que não pouparam esforços pra impressionar. Teve caro que voa, Tvs impressionantes, e novos celulares incríveis, mas quem roubou a cena mesmo foi a Samsung. E não foi com nada parecido com o que já citei anteriormente. A sensação foi o robô assistente pessoal chamado Bállie. Confira isso e muito mais no episódio de hoje!

Eu me chamo Thiago Jarjour e esse foi mais um Inovação aqui no Jornal de Brasília. Nossos agradecimentos especiais ao nosso parceiro e apoiador que é o Senai DF. O Serviço Nacional de aprendizagem industrial atua na qualificação profissional de jovens e adultos e tem despontado em áreas inovadoras como a robótica! Vale muito a pena conferir o que o Senai está fazendo aqui no DF.

TamoJunto e até a próxima galera!!