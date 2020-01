Inovação – 1ª Temporada #001

PUBLICIDADE 

Por Thiago Jarjour

Em 2020 tem mais Inovação com o Jornal de Brasília. O programa tem sua primeira temporada neste primeiro semestre do ano com Thiago Jarjour. A proposta é apresentar inovação, tecnologia e empreendedorismo em todos os episódios.

A ideia do Thiago é mostrar pouco a pouco casos de inovação que não usaram a tecnologia de ponta que conhecemos hoje como principal fonte. “Um caso célebre desses é o da Netflix, que em seu começo simplesmente reinventou o modelo de entrega de filmes em DVD. Fez isso usando um site e os correios, ou seja, tecnologias que já não eram novidades!”, disse Thiago.

No primeiro episódio é apresentado o caso de Muhhammad Yunus que inovou com intenção de apoiar pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de crédito. Yunus era professor de economia numa faculdade e lecionava ao lado de uma favela. Ele enxergava um enorme abismo entre a teoria que ensinava e a prática que via pela janela. Resolveu começar um negócio social. Yunus foi prêmio Nobel da Paz em 2006 e seu legado vem inspirando outras iniciativas.

“Não chore por estar desempregado, crie seu próprio emprego!”, economista Muhhammad Yunus