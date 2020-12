Imagem & Credibilidade – Retrospectiva 2020 – Parte II

PUBLICIDADE

O ano em que vivemos em perigo!

Na segunda parte da Retrospectiva JBrNews/Imagem & Credibilidade, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago relembram o difícil ano marcado pela pandemia da covid-19. Os reflexos do negacionismo e do modo errático como o governo Bolsonaro tratou do tema. A politização da discussão sobre o combate à doença. Os efeitos de um Judiciário anabolizado. Os ecos de insatisfação no meio militar e a devastação ambiental.