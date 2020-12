Imagem & Credibilidade – Retrospectiva 2020 – Parte I

PUBLICIDADE

Na primeira parte da Retrospectiva JBrNews/Imagem & Credibilidade, o reflexo das eleições e da aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão. Para o bem e para o mal, os profissionais voltaram ao centro do jogo da política. Ao rever momentos como a saída do juiz Sergio Moro do Ministério da Justiça e os resultados do pleito municipal, os jornalistas Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago relembram, nesta primeira parte, momentos importantes do ano político e seus reflexos para o futuro.