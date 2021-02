Imagem & Credibilidade #066 – Enquanto a esquerda e os tucanos brigam, Bolsonaro ri de camarote?

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro pena com a pandemia, que lhe imprime seguidas quedas de popularidade. Mas, por incrível que pareça, segue favorito para 2022 pelo simples fato de que seus adversários parecem perder mais tempo brigando entre si. Depois de Lula ter desagradado a esquerda lançando Fernando Haddad sem combinar com os parceiros, João Doria tratou de implodir o ninho tucano. Bolsonaro, pandemia à parte, tem motivos para rir do seu camarote? A disputa eleitoral, o desafio do auxílio emergencial, as pressões do Centrão são os temas discutidos no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trazem como convidado para o papo o cientista político Cristiano Noronha, da Arko Advice.