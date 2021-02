Imagem & Credibilidade #065 – Novo Congresso, Centrão no poder

PUBLICIDADE

O que tudo isso significa para 2022?

A definição dos comandos da Câmara e do Senado, com as vitórias de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, redefinem o jogo político do país. As vitórias dos dois candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro quebraram a tentativa que se fazia de construção de uma alternativa de centro-direita para disputar em 2022.

Ao mesmo tempo, a divulgação das comprometedoras conversas entre Sergio Moro e Deltan Dallagnol podem levar à anulação das condenações de Lula e colocá-lo de volta no páreo. É a volta do Fla X Flu? Que implicações políticas isso terá? E como se comportará agora o país, ainda às voltas com a pandemia, com esse novo cenário daqui até as próximas eleições?

Para discutir esses temas, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trazem no Imagem & Credibilidade / Jornal de Brasília desta semana como convidado especial o cientista político Leandro Frota, da consultoria Mello Frota.