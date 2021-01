Imagem & Credibilidade #064 – Compras públicas, verbas públicas e vacinas

PUBLICIDADE

Esta semana, o Jornal de Brasília revelou que de uma saleta escondida em um subsolo do Setor Sudoeste saem milhões de reais em produtos adquiridos pelo governo. Há, aí, no mínimo uma distorção no processo de compras públicas que precisa ser corrigida. Enquanto isso, bilhões em verbas públicas vão sendo direcionados a deputados e senadores para que o governo consiga vencer as eleições pelo comando da Câmara e do Senado na segunda-feira. Para que o presidente Jair Bolsonaro adquira no Congresso alguma tranquilidade no momento em que está fortemente pressionado pela questão das vacinas contra a covid-19, com mais de 60 pedidos de impeachment dormindo na gaveta do presidente da Câmara. Bolsonaro anda numa briga explícita com seu vice, Hamilton Mourão. Diversos assuntos, todos eles associados, fizeram a discussão do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que traz como convidada Hylda Cavalcanti, repórter do JBr e colunista do jornal O Poder.