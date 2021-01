Imagem e Credibilidade #063 – Biden no lugar de Trump. A esperança da vacina. A grande ficha está caindo e isso impacta no Brasil?

PUBLICIDADE

Os primeiros dias após a posse de Joe Biden nos Estados Unidos já apontam para mudanças de discursos e comportamentos que não apenas impactarão por lá, mas em todo o mundo. No Brasil, não será diferente. A covid-19 parece ter feito com que, afinal, tenha caído a grande ficha no planeta, revendo conceitos e certezas. No Brasil, os erros de avaliação cobram seu preço no momento em que corremos atrás dos imunizantes e vemos o recrudescimento da doença. Ameaçando o presidente Jair Bolsonaro e impactando na disputa que acontece pelos comandos da Câmara e do Senado. Para tratar desses temas e das suas associações, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana traz como convidado o cientista político André César, da Hold Assessoria. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.