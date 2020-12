Imagem & Credibilidade #060 – STF põe ordem no jogo, que embola no Congresso

PUBLICIDADE

As decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 colocam ordem no jogo. Pode o presidente Bolsonaro reclamar de interferência ou isso é parte do equilíbrio entre os poderes? Enquanto Executivo e Judiciário divergem, a briga embola no Congresso, com o surgimento de diversas candidaturas que tornam o resultado imprevisível. E o governo mais refém do Centrão. Para discutir tudo isso, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana traz como convidado especial um especialista nessas relações entre governo e Congresso, o jornalista Lúcio Vaz, blogueiro do jornal paranaense Gazeta do Povo. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.