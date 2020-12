Imagem & Credibilidade #059 – Agentes secretos de crachás, strip-teases políticos e disputas de poder em Brasília

PUBLICIDADE

Nunca se viu uso tão explícito do aparato de investigação de um governo a serviço particular da família no poder do que a revelação da existência de pelo menos dois documentos da Agência Brasileira de Inteligência para embasar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Com título que revelava claramente o propósito, a documentação é óbvia como um agente secreto de crachá. Numa semana em que também carta do ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio explicita o toma lá dá cá da relação entre governo e Congresso para influir na disputa de poder pelo comando da Câmara e do Senado, as duas casas do Congresso Nacional. Tudo isso em meio às hesitações no combate à pandemia do coronavírus. Assunto não falta para as análises de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que tem como convidado especial o editor-chefe da versão online do JBr, Lindauro Gomes.