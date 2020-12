Imagem & Credibilidade #058 – Poderes, vacinas e eleições

PUBLICIDADE



Ao final da manhã de sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) já tinha quatro votos favoráveis à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão, que é uma verdadeira “pedalada” na Constituição, define o próximo jogo da política, após as eleições municipais: a disputa pelo comando das Casas do Congresso. Jogo que será sucedido pela administração da vacinação da população no ano que vem e das consequências trazidas pela pandemia da covid-19. Tudo isso irá desaguar na avaliação que o eleitorado fará em 2022, quando decidirá quem governará o país pelos quatro anos seguintes. É partir da combinação desses temas que desenrola-se a análise política no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que traz como convidada a editora de política da revista IstoÉ, Iara Lemos, também autora do livro “A Cruz Haitiana”.