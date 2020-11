Imagem & Credibilidade #057 – O voto da incerteza na sua reta final

PUBLICIDADE

E chegam ao fim, com o segundo turno em 57 cidades do país, as eleições municipais de 2020. Eleições que batizamos como “o voto da incerteza”, dadas as peculiaridades e desafios que a pandemia da covid-19 provocou para todos. O país parece ter buscado maior segurança, maior serenidade, a partir das escolhas que fez. Que reflexos isso terá para os próximos passos da construção política do país? Como os resultados se refletirão para a próxima disputa em 2022? Quem sai mais forte? Quem sai mais fraco? Para ajudar a responder a essas perguntas, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana traz como convidado o jornalista Fábio Marçal, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.