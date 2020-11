Imagem & Credibilidade #056 – Com que roupa Bolsonaro vai para 2022?

PUBLICIDADE

Concluído o primeiro turno das eleições municipais, cresce a pressão de partidos e aliados para que o presidente Jair Bolsonaro se filie a alguma partido para disputar as eleições de 2022. Esse jogo de pressões é um dos temas do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana, que traz como convidado especial o repórter Wilson Lima, do jornal paranaense Gazeta do Povo. Eles conversam também sobre a reta final das eleições municipais, o apagão no Amapá e a ameaça da segunda onda da covid-19. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.